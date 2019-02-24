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Telefondan dolayı gözünde 500 delik oluştu

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Chen isimli genç bir kadın, iki yıl boyunca telefonunun parlaklığını hiç kısmadı. Bu sebeple gözünde sıkıntı olduğunu hisseden kadın doktora gitti ve dehşete düşüren gerçeği öğrendi: Gözünde 500 delik oluşmuştu

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Telefondan dolayı gözünde 500 delik oluştu
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25 yaşındaki Chen, telefonunun gözlerini "mikrodalga fırın" gibi pişirdiğini iddia ediyor.

Telefonunu iki yıl boyunca en yüksek parlaklık ayarında kullanan kadının gözlerinde 500 küçük delik oluştu. Chen'i tedavi eden doktorlar, genç kadının iki yıl boyunca her gün gözlerini 625 Lümen değerinde ışığa maruz bıraktığını ve normalde önerilen değerlerin 300 Lümeni geçmemesi gerektiğini söyledi. Dışarı çıktığında da telefonu görebilmek için ekran parlaklığını artıran ve iki yıl boyunca düşürmeyen genç kadının gözlerinde kalıcı hasar oluştu.

Chen, gözlerinin kanlanması ve acımaya başlaması şikayetiyle hastaneye gitti. 

Bu rahatsızlığına çözüm arayan Chen sol gözünün "kan topladığını" ve görüşünün kalıcı olarak zarar gördüğünü öğrendi.

Görünüşe göre sağ gözünün durumu daha da kötüydü.

Chen'in sağ gözünde 500 küçük delik olduğu tespit edildi. Durumu düzeltmek için Chen'e steroid tedavisi uygulandı ve üç gün sonra durumunda gelişme olduğu görüldü. Doktorlar insan gözünün iki saatten daha uzun süreli olarak 600 Lümenden daha parlak bir ışık kaynağına maruz bırakılmasının "gözü mikrodalgada pişirmek"ten farkı olmadığını söyledi.

Bu nedenle, doktorlar telefon kullanıcılarını telefon kullandıkları sürece odalarının ışığını söndürmemek konusunda uyarıyor.

Chen'in telefonunun modeli tam olarak bilinmese de modern cihazların ekranlarının yaydığı mavi ışığın insan gözü üzerinde ne kadar zararlı olduğu ispatlanmış bir gerçek.

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