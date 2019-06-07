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Tecavüzle suçlanan Neymar polis merkezinde

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Tecavüzle suçlanan Neymar polis merkezinde
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Tecavüz suçlamasıyla gündemde olan ve polis merkezine götürülen Brezilyalı yıldız Neymar'ın otel odasından yeni görüntüleri de ortaya çıktı.

Tecavüzle suçlanan Neymar, gelişmelerin ardındanifadesi alınmak üzeri polis merkezine götürüldü.

Neymar'ın bir otelde buluştuğu kadına tecavüz ettiği iddiaları hakkında otel odası görüntüleri de paylaşıldı. 

Paris Saint Germain takımında futbol kariyerine devam eden Neymar'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan kadınla arbede yaşadığı görünüyor.

Model Najila Trindade’nin Neymar’a saldırdığı esnada bunu bir gün önce dövüldüğü için yaptığını söylüyor. 

Video kadının “Seni neden dövdüğümü biliyor musun? Nedenini biliyor musun?” şeklinde konuştuğu ve Neymar’ın “Yapma” dediği duyuluyor.

Sonrasında Najila Trindade, “Çünkü dün bana saldırdın ve beni burada yalnız bıraktın” diye Neymar’a sitem ediyor.

Öte yandan Neymar'ın sponsoru olan bir kredi kartı firması yaşananların ardından yıldız futbolcu ile anlaşmasını iptal etti.

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