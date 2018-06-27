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Tecavüzcü kocasını öldüren kadın idamdan kurtuldu

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Sudan'da temyiz mahkemesi, kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla kocasını öldüren 19 yaşındaki Noura Hüseyin'e verilen idam cezasını bozdu.

Tecavüzcü kocasını öldüren kadın idamdan kurtuldu
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Avukatı Abdelaha Mohamed müvekkilinin beş yıl hapis cezasına mahkum edildiğini açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Hüseyin'in annesi Zeyneb Ahmed, kızının hayatının kurtulmasından çok mutlu olduğunu söyledi.

Uluslararası ünlüler internette #JusticeforNoura (Noura'ya Adalet) etiketiyle genç kadının serbest bırakılması için kampanya yürütmüşlerdi.

Geçen ay bir Şeriat Mahkemesi, kocası Abdulrahman Mohamed'in planlayarak öldürmekten suçlu bulunmasının ardından, Hüseyin'i idam cezasına çarptırmıştı.

Hüseyin, kocasının kuzenleri kendisini zorla yerde tutarken kendisine tecavüz ettiğini söylemiş, ertesi gün yine aynısını yapmaya kalkınca kendisini kaybedip kocasını bıçaklarayarak öldürdüğünü savunmuştu.

Hüseyin 16 yaşındayken aynı zamanda kuzeni olan kendisinden 16 yaş büyük kocasıyla evlendirilmişti.

UNICEF'in geçen yıl yayınladığı bir rapora göre Sudanlı kızların üçte biri 18 yaşından önce evlendiriliyor.

"ORANTISIZ CEZA"
Uluslararası Af Örgütü, kararın 'çok memnun edici' olduğunu, ancak beş yıllık hapsi de 'orantısız bir ceza' diye tanımladı.

Örgüt ayrıca 'kurbanların cezalandırılan taraf olmaması için' evlilik ve evlilikte tecavüzle ilgili yasaların reformdan geçirilmesi için Sudan'a çağrı yaptı.

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