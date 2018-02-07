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Tayvan'da 6,4 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 255 yaralı

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Tayvan'da 6,4 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 255 yaralı
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Tayvan adasının doğu kıyısında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 255 kişi yaralandı. Deprem sonrası 140 kişiden de haber alınamıyor.

  • 1

    ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) verilerine göre, yerin 10,6 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Hualien kentinin 22 kilometre kuzeydoğusu olarak kaydedildi.

  • 2

    Tayvan Merkez Haber Ajansı'nın (CNA) haberine göre, yetkililer, turistlerinde cazibe merkezi olan Hualien'de bazı binaların çökmesine yol açan depremde 4 kişinin öldüğünü, 2550'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

  • 3

    Deprem sonrası 140 kişiden de haber alınamadığı belirtiliyor.

  • 4

    İlk 3 katı çöken ve yan yatan Martial Hotel'de mahsur kalanlardan 116'sı kurtarıldı. İtfaiye ekipleri ile askeri personel binada arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

  • 5

    Hualien yönetimi acil operasyon merkezinin raporuna göre ise 6 bina çöktü, 1 askeri hastane yan yattı, 2 köprü zarar gördü.

  • 6

    6,4 büyüklüğündeki deprem 160 kilometre uzaktaki başkent Taipai'de de hissedildi.

  • 7

    İki yıl önce Tayvan'ın Tainan kentinde meydana gelen depremde 116 kişi yaşamını yitirmişti.

  • 8

    "Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Tayvan'da 1999'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 2 bin 300'dan fazla insan hayatını kaybetmişti.

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