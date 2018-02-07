Tayvan'da 6,4 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 255 yaralı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) verilerine göre, yerin 10,6 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Hualien kentinin 22 kilometre kuzeydoğusu olarak kaydedildi.

Tayvan Merkez Haber Ajansı'nın (CNA) haberine göre, yetkililer, turistlerinde cazibe merkezi olan Hualien'de bazı binaların çökmesine yol açan depremde 4 kişinin öldüğünü, 2550'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.