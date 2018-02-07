Tayvan'da 6,4 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 255 yaralı

Tayvan adasının doğu kıyısında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 255 kişi yaralandı. Deprem sonrası 140 kişiden de haber alınamıyor.
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) verilerine göre, yerin 10,6 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Hualien kentinin 22 kilometre kuzeydoğusu olarak kaydedildi.
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Tayvan Merkez Haber Ajansı'nın (CNA) haberine göre, yetkililer, turistlerinde cazibe merkezi olan Hualien'de bazı binaların çökmesine yol açan depremde 4 kişinin öldüğünü, 2550'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.
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Deprem sonrası 140 kişiden de haber alınamadığı belirtiliyor.
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İlk 3 katı çöken ve yan yatan Martial Hotel'de mahsur kalanlardan 116'sı kurtarıldı. İtfaiye ekipleri ile askeri personel binada arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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Hualien yönetimi acil operasyon merkezinin raporuna göre ise 6 bina çöktü, 1 askeri hastane yan yattı, 2 köprü zarar gördü.
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6,4 büyüklüğündeki deprem 160 kilometre uzaktaki başkent Taipai'de de hissedildi.
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İki yıl önce Tayvan'ın Tainan kentinde meydana gelen depremde 116 kişi yaşamını yitirmişti.
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"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Tayvan'da 1999'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 2 bin 300'dan fazla insan hayatını kaybetmişti.
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