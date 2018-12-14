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Tayland'da İslam Konseyi küçük yaşta evliliği yasakladı

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Tayland'da İslam Konseyi küçük yaşta evliliği yasakladı
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Tayland Merkezi İslam Konseyi, Müslümanların 17 yaşından küçük evlenmesini yasaklayan karar aldı. Ülkede 11 yaşındaki bir kız çocuğunun babası yaşında biriyle evlendirilmesi tepki çekmişti.

Tayland'da 17 yaşından küçüklerin evlenmesi İslam Konseyi tarafından yasaklandı. 

StraitsTimes'ın haberine göre, Tayland Merkezi İslam Konseyi, yıl başında 11 yaşındaki kız çocuğunun babası yaşında bir erkekle evlendirilmesinin halkta yarattığı öfkenin ardından ülke genelinde Müslümanların 17 yaşından küçük evlenmesini yasaklayan bir karar aldı.

Tayland Merkezi İslam Konseyi ve Şeyhülislam Ofisi Koordinasyon Merkezi Yöneticisi Wisut Binlateh, Benar News'a yaptığı açıklamada, kararın, bugün Tayland'daki cuma hutbesinde duyurulduğunu söyledi. 

Karar, İslam mahkemesi onay vermedikçe veya ebeveynler, İslami Komite Ofisinden ya da karakoldan evliliği kabul eden belge almadıkça camilerin 17 yaşından küçüklerin evlenmesine izin vermemesini temin ediyor. 

İslami Komitenin 3 üyesinden birinin, evlilik konusunu kızla görüşecek ve İslam hukukunu bilen bir kadın olması gerekiyor. 

Tayland Merkezi İslam Konseyinin tarihi olarak nitelendiren kararının, Müslümanların yaşadığı güney bölgelerinde yaygın rastlanan küçük yaşta evlilik geleneğine son vermesi bekleniyor. 

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