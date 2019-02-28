Tarihi zirvede anlaşma yok

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim'le görüşmesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldık" açıklamasında bulundu.

Trump, "Buradan barış için iyi haberler gelebileceğini söyleyebiliriz. Herhangi bir şey imzalamanın iyi olmayacağını düşündük. Yapıcı bir zaman geçirdik. Enteresan bir iki gün geçirdik. Herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldık. Bazı seçeneklerin hiçbirini kullanmama kararı aldık. Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Yaptırımlar şimdilik devam edecek. Bizim istediğimiz her şeyi yapmadıkları için anlaşma çıkmadı" dedi.

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim'in nükleer ve füze testleri yapmama konusunda söz verdiğini de belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim'le yapılan görüşmeyi değerlendiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da şunları söyledi: "Hala iyimserim. Son derece karmaşık bu sorunu çözeceğimize inanıyorum. İlerleme sağlayacağız. Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılmasını başaracağız. Kim Jong-un da anlaşma taraftarı ancak bu aşamada daha fazla ilerleme sağlanamadı. Ancak gerçek bir ilerleme sağlandığını söyleyebiliriz" dedi.

Venezuela'daki krizle ilgili de açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya insani yardım gönderiyoruz, oraya ulaşması kolay değil. Venezuela halkına çok sayıda yardım gönderiyoruz. Bazı kentlerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Trump ile Kim arasında dün başlayan zirvenin ikinci gününde liderler baş başa görüşme gerçekleştirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'la Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un zirvesi sonrası Beyaz Saray'dan ilk açıklama gelmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donuld Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı belirtilmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını ancak iki ülke arasındaki görüşmelerin gelecekte devam edeceğini söylemişti.

Trump ve Kim'in, Kore Yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması konusunda görüştüğünü belirten Sanders, "Şimdilik bir anlaşma sağlanamadı ancak ülkelerin temsilcileri gelecekte buluşmak için sabırsızlanıyor" demişti. Sanders, iki lider arasındaki görüşmeyi "çok iyi ve yapıcı" olarak nitelendirmişti.

Zirvede, Kore Savaşı'nı resmen bitirecek bir anlaşmanın çıkması ihtimalinden söz ediliyordu.

SAMİMİ DİYALOGLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ Metropole Hotel'de yapılan görüşmede, Trump ile Kim arasındaki samimi diyaloglar dikkati çekmişti.

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore ile nükleer bir anlaşma yapma konusunda acele etmeyeceğini kaydederek, "Önemli olan doğru bir anlaşma yapmak" ifadesini kullanmıştı.

Kim'in nükleer görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkması için tüm çabayı göstereceği konusunda söz verdiğini belirten Trump, bu noktada hızlı olmanın önemli olmadığına işaret etmişti.

Öte yandan Kim ise "Harika bir diyalogumuz var ve bugün çok iyi bir sonuç çıkması için elimden gelenin en iyisini yapacağım" demişti.

Baş başa görüşmenin ardından iki lider heyetler arası görüşmelere geçmişti.

ORTAK İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEKTİ Beyaz Saray'dan Trump'ın bugünkü programı ile ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ile Kim, yerel saatle 14.05'te (TSİ 10.05) ortak imza töreni gerçekleştireceği belirtilmişti. Trump, yerel saatle 15.50'de (TSİ 11.50) basın toplantısı düzenleyerek zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.