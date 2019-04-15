Tarihi Notre Dame Katedrali çayır çayır yanıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te 850 yıllık tarihi Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı. Sarı Yelekliler ile ilgili konuşmasını iptal eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yangın bölgesine gitme kararı aldı. ABD Başkanı Trump da yaptığı açıklamada, "Notre Dame Katedrali'ndeki yangını izlemek çok korkunç" dedi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmaların yapıldığı bölümde yangının çıktığı bildirildi.

Açıklamada, yangın nedeniyle katedralden uzak durulması çağrısında bulunuldu.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

MACRON TOPLANTIYI İPTAL ETTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Sarı Yelekliler ile ilgili konuşmasını iptal etti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Notre Dame Katedrali'ndeki yangını izlemek çok korkunç" dedi.