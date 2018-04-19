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Taraftar sahaya girip futbolcunun boğazını kesti!

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Polonya'da oynanan amatör maçta konuk ekip taraftarı, 68. dakikada yaşanan pozisyon sonrasında sahaya girerek rakip futbolcunun boğazını kesmeye çalıştı.

Taraftar sahaya girip futbolcunun boğazını kesti!
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Polonya amatör küme takımı Piast Lutynia taraftarı, LKS Ciechow ile deplasmanda oynadıkları maç sırasında sahaya girip bir oyuncunun boğazını kesmeye çalıştı.

68. DAKİKADA SAHA KARIŞTI

İki takım arasındaki maç 2-2 devam ederken 68. dakikada yapılan bir faul sonrası futbolcular tartışmaya başladı. Bu esnada sinirlenen konuk ekip taraftarları sahaya girerek rakip oyunculara saldırdı. Bu saldırı sırasında LKS Ciechow forması giyen bir oyuncu boğazına bıçak darbeleri aldı.

KONUK EKİP: ÜZGÜNÜZ

Bu skandal olay Avrupa basınında geniş yankı bulurken, konuk ekip Piast Lutynia konuyla ilgili ‘üzüntülerini belirten’ bir açıklama yayınladı ve böyle sahnelerin bir spor müsabakasında olmaması gerektiğinin altını çizdi.

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