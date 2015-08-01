Taliban, Hakkani'nin öldüğü iddialarını yalanladı

Taliban örgütü, ülkede Taliban'a bağlı olarak faaliyet gösteren Hakkani örgütünün lideri Celaluddin Hakkani'nin ölüm iddialarını reddetti.

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Taliban Sözcüsü Zabiullah Mücahed, yaptığı yazılı açıklamada, Dün bazı basın kurumları, Celaluddin Hakkaninin ölüm haberlerini yayınlandı, bu haberler doğru değil değerlendirmesinde bulundu.

Mücahed, Hakkaninin geçenlerde biraz hasta olduğunu ancak uzun süredir sağlık durumunun çok iyi olduğunu duyurdu.

Pakistanın Peşhaver kentinde bulunan Afgan Taliban kaynakları, dün Uzun süredir hasta olan Celaluddin Hakkani, 2014 Haziranda öldü. Hakkani, Afganistanın Host kentinde bir yere defnedildi ifadelerini kullanmıştı.

Afganistanı işgal eden Sovyetler Birliğine karşı Hizb-i İslami Yunus Halis grubunun komutanı olarak mücadele eden Hakkani, 1989da Celalabad kentinin savunmasında adını duyurmuştu. 1996da iktidara gelen Talibana katılan ve örgütün lideri Molla Ömere bağlılığını ilan eden Hakkani, sınırlardan sorumlu bakan olarak görev yapmıştı. Hakkani, 2001de Talibanı deviren ABD önderliğindeki koalisyon güçlerine karşı düzenlenen saldırılarda da önemli rol oynamıştı.

Hakkaninin uzun süredir hasta olduğu iddia ediliyordu.

Taliban, Molla Ömerin bir süre önce yakalandığı bir hastalık nedeniyle öldüğünü resmen açıkladıktan sonra Molla Ahtar Muhammed Mansurun, yönetim şurası ve alimler tarafından uzun istişarelerin ardından örgütün yeni lideri olarak seçildiğini teyit etmişti.

Kaynak : AA