Taliban 'görüşmüyoruz' dedi

Taliban, Afgan hükümeti ve örgüt temsilcileri arasında Pakistan'da Cuma günü yapılacağı belirtilen barış görüşmelerini reddetti

Taliban Sözcüsü Zabiullah Mücahed tarafından yapılan yazılı açıklamada, Basında, Taliban ve Afgan hükümeti arasında Pakistan veya Çinde barış görüşmelerinin başlayacağı ile ilgili haberleri görüyoruz. Barış ile ilgili tüm yetki ve sorumluluk Talibanın Siyasi Bürosuna ait ve Siyasi Büronun böyle bir görüşmeden haberi yok ifadeleri yer aldı.

Daha önce, Pakistan hükümeti yetkilileri, Cuma günü İslamabadın yakınındaki Muri kentinde Afgan hükümeti ve Taliban temsilcileri arasında ikinci kez resmi olarak barış görüşmelerin gerçekleşeceğini söylemişti.

Afganistan Devlet Başkanlığı Sarayından dün yapılan açıklamada, Taliban lideri Molla Ömerin iki yıl önce öldüğünü bildirilmişti.

Saray, Molla Ömerin 2013 yılında Pakistanda öldüğünü duyurmuştu.

Afganistan Devleti tarafından da Molla Ömerin öldüğü resmi olarak doğrulandığı ifade edilen açıklamada, Afganistan Devleti, Talibanla barış görüşmelerinin geçmişe oranla bundan sonraki süreçte daha müsait olacağı inancında, bu nedenle ülkedeki tüm silahlı muhalif gruplara fırsattan yararlanarak barışa katılmaları çağırısında bulunuyoruz denilmişti.

Afgan İstihbarat Teşkilatı (NDS) da, Molla Ömerin iki yıl önce Pakistanın Karaçi kentindeki bir hastanede gizemli bir şekilde öldüğünü kaydetmişti.

Kaynak : AA