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Tacizcileri ifşa eden damga

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Japonya’da toplu taşıma araçlarında cinsel tacize karşı deneme amaçlı olarak satışa çıkarılan görünmez mürekkepli damgalar yarım saat içinde tükendi

Tacizcileri ifşa eden damga
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Japonya’da cinsel tacize karşı deneme amaçlı olarak satışa çıkarılan bir ürün büyük ilgi çekti. Özellikle toplu ulaşım araçlarındaki tacizlere karşı piyasaya sürülen görünmez mürekkepli damgalar yarım saat içinde tükendi. BBC Türkçe’nin haberine göre, “Shachihata” adlı şirketin çıkardığı damga tacizcinin eline sürülüyor. Gün ışığında görülmeyen mürekkeple vurulan damgada, kızıl ötesi ışına maruz kalınca tacizi simgeleyen bir avuç işareti beliriyor.

500 TANE ÜRETTİLER

Şirket, taciz mağdurlarının zanlıları teşhir etmesini sağlayacak bu damganın olası vakalarda caydırıcı bir etkisi olabileceğini söylüyor. Shachihata sözcüsü Fumihiro Mukai, damga fikrinin sosyal medyada kalabalık trenlerdeki tacizlerin önlenmesi için başlattıkları bir kampanya sırasında ortaya çıktığını söyledi. 500 adet üretilen damga, kızıl ötesi ışın veren fenerlerle birlikte 2500 Yen’den (140 TL) satıldı.

‘YAYGIN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR’

Merkezi Tokyo’da bulunan Tacizleri Önleme Faaliyetleri Merkezi adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı Yayoi Matsunaga, damganın etkili olup olmayacağını görmek için erken olduğunu belirtmekle birlikte şirketin çabasının “çok anlamlı” olduğunu söyledi. Damga sosyal medyada da büyük yankı buldu. Bazı kullanıcılar, damganın ne kadar caydırıcı olabileceğini sorgularken bazıları da damgaya gösterilen ilginin taciz vakalarının ne kadar yaygın olduğuna işaret ettiğine dikkat çekti. Japonya Dünya Ekonomik Forumu’nun cinsiyet eşitliği sıralamasında 149 ülke arasında 110’uncu sırada yer alıyor. Merkezi Tokyo’da bulunan Tacizleri Önleme Faaliyetleri Merkezi adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı Yayoi Matsunaga, damganın etkili olup olmayacağını görmek için erken olduğunu belirtmekle birlikte şirketin çabasının “çok anlamlı” olduğunu söyledi. Damga sosyal medyada da büyük yankı buldu. Bazı kullanıcılar, damganın ne kadar caydırıcı olabileceğini sorgularken bazıları da damgaya gösterilen ilginin taciz vakalarının ne kadar yaygın olduğuna işaret ettiğine dikkat çekti. Japonya Dünya Ekonomik Forumu’nun cinsiyet eşitliği sıralamasında 149 ülke arasında 110’uncu sırada yer alıyor. 

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