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Tacikistan'da 14 mahkum zehirlenerek öldü

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Tacikistan’da 14 mahkum zehirlenerek hayatını kaybettiği bildirildi. Ölümlerin nakil sırasında bir mahkumun paylaştığı ekmekten kaynaklandığı belirtildi

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Tacikistan'da 14 mahkum zehirlenerek öldü
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Adalet Bakanlığı Cezaevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün ülkenin kuzeyindeki Soğd vilayetinde bulunan 3 cezaevinden başkent Duşanbe yakınlarındaki başka cezaevlerine aralarında 8 kadının da bulunduğu 128 mahkumun araçlarla transfer edildiği bildirildi.

Nakil sırasında bir mahkumun 3 adet ekmeğini 16 mahkumla paylaştığı, yarım saat sonra da ekmeği yiyen mahkumlarda kusma ve baş ağrısının başladığı aktarılan açıklamada, mahkumları taşıyan araçların cezaevine ulaştığında 14 mahkumun öldüğünün belirlendiği kaydedildi. Açıklamada 2 mahkumun ise kurtarıldığı vurgulandı.

Ölen mahkumların 20 ila 42 yaş arasında olduğu ifade edilen açıklamada, transfer edilen diğer 112 mahkumun sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

Açıklamada, ölümlerle ilgili özel komisyon kurulduğu ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Geçen kasım ayında Tacikistan’ın kuzeyindeki Hocand Cezaevi'nde çıkan isyanda 2 gardiyan ve 25 mahkum, mayıs ayında da Başkent Duşanbe yakınlarındaki cezaevinde çıkan isyanda 3 gardiyan ile 29 mahkum yaşamını yitirmişti.

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