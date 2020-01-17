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Taal yanardağında ortaya çıkan şimşeklerin sırrı ne?

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Filipinler'de başkent Manila yakınlarındaki Taal Yanardağı'nda meydana gelen volkanik şimşeklerin nasıl oluştuğu Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’nda görev yapan bilim insanı tarafından açıklandı

Taal yanardağında ortaya çıkan şimşeklerin sırrı ne?

İşte bilimin cevabı

40 yılı aşkın bir süredir uyuyan Filipinler’deki  Taal yanardağı geçtiğimiz hafta sonu faaliyete geçmiş, 10 bin metre yüksekliğe ulaşan kül püskürtmeye başlamıştı.

Mashable'da yer alan habere göre, 100 kilometre çevresinde yaklaşık 25 milyondan fazla insanın yaşadığı yanardağın daha büyük bir patlamaya sahne olması olasılığına karşı tahliye opsiyonu üzerinde duruluyor.

Ancak tüm bu kötü gelişmelerin yanı sıra Taal Yanardağı kamuoyunun ilgisini patlama sırasında ortaya çıkan volkanik yıldırımlarla da çekmiş durumda.

Peki daha önce İzlanda ve Japonya'da da ortaya çıkan bu doğa olayı nasıl ortaya çıkıyor?

Bu sorunun cevabını Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’nda görev yapan bilim insanı Sonja Behnke verdi. 

Behnke’ye göre volkanik yıldırımların oluşması için iki aşamaya ihtiyaç var. İlk olarak volkanik patlama sonrası etrafa saçılan erimiş kayaların yani magmanın volkanik küle dönüştüğünü bilmek gerekiyor..

Söz konusu kül bulutundaki milyarlarca parçacık ise birbirlerine hızla çarparak ve sürtünerek elektrik yüklü parçacıklara dönüşüyor.

Behnke bu olayı, bir çorabı halıya sürterek statik elektrik oluşturmaya benzetiyor.

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