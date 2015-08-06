Suudi Arabistanda camiye intihar saldırısı

Reutersın El Şark El Avsat gazetesinin internet sitesi ve sosyal medyaya dayandırdığı haberlere göre; saldırıda birçok insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Reuters haberi bağımsız kaynaklardan doğrulatamadığını belirtti. Anadolu Ajansı, saldırı esnasında camide güvenlik güçlerinin namaz kıldığını belirtti.
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