Suudi Arabistanda camiye intihar saldırısı

Reutersın El Şark El Avsat gazetesinin internet sitesi ve sosyal medyaya dayandırdığı haberlere göre; saldırıda birçok insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Reuters haberi bağımsız kaynaklardan doğrulatamadığını belirtti. Anadolu...

Reutersın El Şark El Avsat gazetesinin internet sitesi ve sosyal medyaya dayandırdığı haberlere göre; saldırıda birçok insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Reuters haberi bağımsız kaynaklardan doğrulatamadığını belirtti. Anadolu Ajansı, saldırı esnasında camide güvenlik güçlerinin namaz kıldığını belirtti.