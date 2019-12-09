Suudi Arabistan’da bir ilk daha

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda 2018'de öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında reformlarla uluslararası kamuoyunun gündemine gelen Riyad yönetiminden flaş bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan Belediyeler Bakanlığı, lokantalarda kadın ve erkeklerin ayrı kapılardan girmelerini şart koşan kuralın kaldırıldığını duyurdu.

​Suudi Arabistan’da restoranlardan artık, kadınlar ve erkekler için ayrı giriş kapıları bulundurmaları istenmeyecek. Hükümetin aldığı son karar uyarınca kadınlar, erkeklerle birlikte aynı kapıdan geçerek restorana girebilecek. Suudi Arabistan Belediyeler Bakanlığı’ndan Pazar günü yapılan açıklamada, artık bu konuda kararın işletme sahiplerine bırakılacağı belirtildi.



BBC Türkçe’nin aktardığı haberde ülkede bugüne kadar restoranlarda iki ayrı giriş kapısı olması zorunlu olduğu aktarıldı. Bu giriş kapılardan birini aileler ve kadınlar, diğerini ise erkekler kullanıyordu. Uluslararası sivil toplum kuruluşları tarafından muhaliflere baskı yaptığı iddia edilen Suudi Arabistan buna karşılık kadınlara yönelik reformlarla uluslararası kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Suudi Arabistan’da bu yıl kadınlara yanlarında erkek olmadan araç kullanabilme ve pasaport alabilme izni verilmişti. Geçen yıla kadar Suudi kadınların araç kullanmaları yasaktı.