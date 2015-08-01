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Suudi Arabistan Kralı, Sisi ile görüştü

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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi yaptı.

Suudi Arabistan Kralı, Sisi ile görüştü
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPAda yer alan habere göre, Kral Selman ile Sisinin, görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası alandaki son gelişmeler konuşuldu ve Kahire Deklarasyonu ve içeriklerinin, Arap ve Müslümanlar için önemine vurgu yapıldı.

Suudi Arabistan ve Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra ortak işbirliğinin artırılması yönünde nelerin yapılabileceğini görüşen iki lider, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ve bütünleştirici olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan 2. Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, dün Kahirede temaslarda bulunmuştu.

Suudi Arabistan, ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursinin 2013te askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmasından sonra Mısıra milyarlarca dolar aktardı. Mısır, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemende yürüttüğü operasyonun üyesi durumunda bulunuyor.

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