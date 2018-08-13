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Suriye’de patlama: 32 ölü

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Suriye’de patlama: 32 ölü
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Suriye'de İdlib iline bağlı Sermada ilçesinde medyana  gelen patlamada ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi  yaralandı. 

İdlib Sivil Savunma (Beyaz baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA  muhabirine yaptığı açıklamda, "Sermada ilçesinde Babül Hava sınır kapısının eski  avlusunda kuzey Humus'tan tehcir edilenlerinin yaşadığı bölgede sabah 4 sularında  büyük çaplı patlamalar meydana geldi." dedi.

Hac Yusuf, "Patlama sonucunda kuzey Humus'tan tehcir edilenlerinin  yaşadığı 6 katlı iki bina yıkıldı, 32 sivil hayatını kaybetti, en az 45 kişi  yaralandı." diye konuştu.

Arama kurtarma çalışmalarında 13 sivilin enkaz altından kurtarıldığını  ifade eden Yusuf, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, çevredeki çok  sayıda bina ve aracın hasar gördüğünü söyledi.

Yetkililer patlamanın nedenini araştırıyor.

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