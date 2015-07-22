Suriyede 3 İspanyol gazeteci kaçırıldı

İspanya Dışişleri Bakanlığı, bu haberi doğrularken kaçırılma olayının çok hassas bir konumda bulunduğundan detaylı bilgi verilemeyeceği belirtti. Araştırmacı gazetecilik yapan 3 İspanyol gazetecinin isimleri ise şöyle Antonio Pampliega,...

İspanya Dışişleri Bakanlığı, bu haberi doğrularken kaçırılma olayının çok hassas bir konumda bulunduğundan detaylı bilgi verilemeyeceği belirtti. Araştırmacı gazetecilik yapan 3 İspanyol gazetecinin isimleri ise şöyle Antonio Pampliega, JosÃ© Manuel LÃ³pez ve Ãngel Sastre.



Antonio Pampliega adlı gazeteci İspanyada yayınlanan Cuatro televizyonuna yaptığı bir programda daha öncede Suriyede bulunmuş ve IŞİD terör örgütünün yaptıkları cinayetleri gözönüne sermişti. 3 İspanyol gazetecinin IŞİD tarafından kaçırılıp kaçırılmadığı henüz bilinmiyor.

