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Suriyede 3 İspanyol gazeteci kaçırıldı

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İspanya Dışişleri Bakanlığı, bu haberi doğrularken kaçırılma olayının çok hassas bir konumda bulunduğundan detaylı bilgi verilemeyeceği belirtti. Araştırmacı gazetecilik yapan 3 İspanyol gazetecinin isimleri ise şöyle Antonio Pampliega,...

Suriyede 3 İspanyol gazeteci kaçırıldı
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İspanya Dışişleri Bakanlığı, bu haberi doğrularken kaçırılma olayının çok hassas bir konumda bulunduğundan detaylı bilgi verilemeyeceği belirtti. Araştırmacı gazetecilik yapan 3 İspanyol gazetecinin isimleri ise şöyle Antonio Pampliega, JosÃ© Manuel LÃ³pez ve Ãngel Sastre.


Antonio Pampliega adlı gazeteci İspanyada yayınlanan Cuatro televizyonuna yaptığı bir programda daha öncede Suriyede bulunmuş ve IŞİD terör örgütünün yaptıkları cinayetleri gözönüne sermişti. 3 İspanyol gazetecinin IŞİD tarafından kaçırılıp kaçırılmadığı henüz bilinmiyor.
 

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