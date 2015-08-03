banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

Suriye savaş uçağı düştü

banner27

Suriye'ye ait bir savaş uçağı Türkiye sınırına çok yakın bir noktaya düştü. Eriha kasabasına düşen uçağın düşme sebebi henüz bilinmiyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin aktardığı...

Suriye savaş uçağı düştü
banner137

Suriye'ye ait bir savaş uçağı Türkiye sınırına çok yakın bir noktaya düştü. Eriha kasabasına düşen uçağın düşme sebebi henüz bilinmiyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin aktardığı bilgiye göre 12 kişi öldü. Çok sayıda yaralı var. (Habertürk)

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.