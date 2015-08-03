Suriye savaş uçağı düştü

Suriye'ye ait bir savaş uçağı Türkiye sınırına çok yakın bir noktaya düştü. Eriha kasabasına düşen uçağın düşme sebebi henüz bilinmiyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin aktardığı...

Suriye'ye ait bir savaş uçağı Türkiye sınırına çok yakın bir noktaya düştü. Eriha kasabasına düşen uçağın düşme sebebi henüz bilinmiyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin aktardığı bilgiye göre 12 kişi öldü. Çok sayıda yaralı var. (Habertürk)