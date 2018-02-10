Suriye İsrail jetini düşürdü

İsrail, Suriye'den havalanan İran'a ait insansız hava aracını vurdu. Ardından da Suriye hava savunma sistemi, hava sahasına giren bir İsrail uçağını düşürdü.

Suriye Devlet Televizyonu askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in Suriye'deki bir askeri üsse saldırganlık sergilediğini belirtti ve en az bir İsrail uçağının Suriye hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

İsrail de bir F-16'sının düşürüldüğünü doğruladı. İsrail ordusuna göre gerilim, Suriye'den İran'a ait insansız hava aracının fırlatılmasıyla başladı.

İnsansız hava aracı, İsrail hava sahasını ihlal etmesinin ardından düşürüldü.

PİLOTLARIN DURUMU İYİ

Açıklamada, ordunun, Suriye'de İran'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediği belirtildi. İsrail ordusu bu saldırının ardından da kendilerine ait bir F-16'nın düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada pilotların durumunun iyi olduğu aktarıldı.

İsrail medyasına yansıyan haberlere göre ise Suriye'nin vurduğu uçak, İsrail'in kuzeyinde düştü.