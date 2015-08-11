Suriye, devriye uçuşu yapan Türk F-16sını radarla taciz etti

Genelkurmay Başkanlığı, sınır hattında devriye uçuşu yapan F-16nın Suriyede konuşlu füze savunma sistemleri tarafından radar kilitlemesi yapılarak taciz edildiğini bildirdi. Gün içerisinde Suriye sınırından yasa dışı yollarla geçmeye...



Genelkurmay Başkanlığı, sınır hattında devriye uçuşu yapan F-16nın Suriyede konuşlu füze savunma sistemleri tarafından radar kilitlemesi yapılarak taciz edildiğini bildirdi. Gün içerisinde Suriye sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 478 kişinin de yakalandığı kaydedildi.

Dün meydana gelen taciz olayıyla ilgili Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

’1 DAKİKA 10 SANİYE BOYUNCA TACİZ’

“8 adet F-16 ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu icra edilmiştir. Bu görev esnasında, 1 adet F-16 uçağımız, Suriyede konuşlu füze sistemi tarafından 1 dakika 10 saniye süre ile radar kilidini muhafaza etmek suretiyle taciz edilmiştir. Ayrıca 3 adet bot ile Türkiye-Suriye yan hududunda deniz trafiği kontrolü görevi icra edilmiştir.”

SINIRDAN YASADIŞI YOLLARLA GEÇMEYE ÇALIŞAN 568 KİŞİ YAKALANDI

Açıklamada ayrıca gün içerisinde 478i Suriye sınırında olmak üzere yasa dışı yollarla kara sınırlarından geçmeye çalışan toplam 568 kişinin yakalandığı belirtildi.

DHA