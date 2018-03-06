Suriye'de Rus uçağı düştü: 32 ölü

Suriye'de Rusya'ya ait bir askeri nakliye uçağı düştü. Reuters haber ajansı uçaktaki 32 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti

Reuters haber ajansı, Rusya'ya ait bir askeri nakliye uçağının Suriye'de düştüğünü belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırılan bilgilere göre uçaktaki 6 mürettebat ve 26 yolcudan kurtulan olmadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün saat 15.00’te Suriye'deki Hımeymim hava üssü yakınlarında Rus Antonov-26 tipi kargo uçağının düştüğü belirtildi.



Uçakta bulunan 26 yolcunun ve 6 kişilik mürettebatın yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, uçağın teknik bir hata nedeniyle düşmüş olabileceği bilgisine yer verildi.



İlk belirlemelere göre uçağa yönelik herhangi bir saldırının yapılmadığı belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma açıldığı ifade edildi.

MUHALİFLER JET DÜŞÜRMÜŞTÜ

Şubat ayında muhalifler İdlib'de bir Rus Su-25 savaş jetini düşürmüştü. Uçaktaki pilot sağ atlamayı başarmasına rağmen öldürülmüştü.