Suriye'de katliam üstüne katliam

Suriye’de hafta sonundan bu yana süren saldırı dalgasında dün Doğu Guta ve İdlib yine vuruldu. En az 30 can kaybı var. Rus ve rejim uçaklarının cehenneme çevirdiği saldırı noktalarında yaralı sayısı ise 140. Son iki gündeki saldırılarda ölü sayısı 100’ü geçti

İç savaş ülkesi Suriye'de muhaliflerin Rus uçağını düşürmesiyle başlayan saldırı dalgasında savaş uçakları dün bir kez daha katliam yaptı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da rejime ait jetlerin birçok saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Saldırılarda en az 21 kişi öldü, 125 yaralı olduğu bildiriliyor.

Muhaliflerin kontrolündeki en büyük vilayet olan İdlib'de ise dün bir hastane ve iki okul vuruldu.

Yerel kaynaklar Rus uçaklarının Cisr eş Şuğur'a bağlı Mişmişan köyüne hava saldırıları düzenlediğini aktarıyor. Saldırılarda en az 10 sivil yaşamını yitirdi.

Okulların tatil edilmesi büyük bir katliamı önlerken, 15 yaralı hastanelere taşındı.

Hafta sonundan bu yana gerçekleşen hava saldırılarında can kaybı 100'ü aştı.

Türkiye, Rusya ve İran'ın Astana'da vardığı anlaşmayla muhaliflerin elindeki dört bölgede çatışmasızlık ilan edildi ancak rejim ve müttefikleri özellikle Doğu Guta ile İdlib'de defalarca ateşkes ihlali yaptı.

Suriye'deki iç savaş, 15 Mart tarihinde yedinci yılını dolduracak.

İDLİB’DE BİN 200 OKUL KAPALI

Öte yandan BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, İdlib'de her gün hava saldırıları ve bombardımana maruz kalan 2 milyon sivilin güvenliğinden endişe duyduklarını söyledi.

Hava saldırılarının sivil kayıplarına neden olduğuna, okul ve hastane gibi sivil altyapıya zarar verdiğine dikkati çeken Haq, İdlib'de devam eden çatışmalar nedeniyle bin 200 okulun kapalı olduğunu ifade etti.

Rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'da artan çatışmaların da sivilleri ve altyapıyı etkilemeye devam ettiğini belirten Haq, ''Son 48 saatte yoğun hava saldırıları ve bombardımanlar onlarca kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu.'' dedi.