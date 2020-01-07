Süleymani'nin cenazesinde izdiham: 40 ölü

Bağdat'daki ABD operasyonunda öldürülen Kasım Süleymani için bugün memleketi Kirman'da cenaze töreni düzenleniyor. Törende çıkan izdihamda 40 kişinin öldüğü iddia ediliyor. İzdiham sonrası Süleymani'nin cenazesinin defini ertelendi.

İran Kasım Süleymani'nin bugün düzenlenmesi planlanan cenazesini erteledi.

Süleymani'nin cenazesi, Başkent Tahran'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kirman'a gönderildi.

Cenaze sabah saatlerinde Kirman Havalimanı'na ulaştı.

Kirman'da cenaze töreninin yapılacağı alana şehir merkezinden ve çevre bölgelerden çok sayıda katılım gerçekleşiyor.

CENAZEDE İZDİHAM

Süleymani'nin memleketi Kirman'daki cenaze töreninde izdiham çıktı.

Süleymani'nin Kirman kentindeki cenaze töreninde yaşanan izdihamda 40 kişinin hayatını kaybettiği, 213 kişinin yaralandığı açıklandı. İzdiham sonrası daha fazla can kaybı yaşanmaması için defin işlemi ertelendi. Cenaze törenine yüz binlerce kişinin katıldığı belirtiliyor.

Şehrin bayraklarla kan kırmızı bir renge büründüğü belirtilirken İran halkı bölgede ''Ne teslim ne münazara intikam istiyoruz'' sloganları atıyor.

Yoğunluk nedeniyle defin saatinin ne zaman olacağı tam belirtilemezken cenaze namazına hem siyasi hem de askeri isimler katılacak.

Törene katılan Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami gerçekleştirdiği konuşmasında intikam vurgusu yaptı.