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Sudan'da sıcak gelişmeler

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Son dönemde gösterilerin arttığı Sudan'da bugün sıcak gelişmeler arka arkaya yaşandı...

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Sudan'da sıcak gelişmeler
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Bugün önce ordu devlet televizyonu binasını kuşattı. Bazı askerlerin içeriye girdiği belirtildi. Uçuşlar durdurulurken üst düzey bir yetkili Sudan'ı 20 yılı aşkın bir süredir yöneten ve uluslararası kamuoyunun savaş suçlusu olarak tanıdığı Beşir'in istifa ettiğini duyurdu.

 

 

Sudan’da ordu devlet televizyonunu kuşattı… ‘Beşir istifa etti’ iddiası

Siyasi karışıklığın devam ettiği Sudan’da sıcak bir gelişme yaşandı… Sudan’da ordunun devlet televizyonu binasını kuşattığı açıklandı. Anadolu Ajansı’nın haberinde bazı askerlerin içeriye girdiği belirtildi. Sudan devlet televizyonu, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını bildirdi.

Reuters’a konuşan görgü tanıkları, Sudan ordusuna ait araçların bazı kilit öneme sahip yol ve köprüleri kapadığını aktarırken göstericilerin, “O düştü, biz kazandık” diye sloganlar attığını öne sürdü. Reuters, binlerce kişinin Hartum’daki Savunma Bakanlığı binası önüne gelerek oturduğunu aktardı.

Fotoğraf: Reuters

Ordudan açıklama beklenirken Sudan’ın başkentindeki Uluslararası Hartum Havaalanı’nda uçuşların durdurulduğu açıklandı. Havaalanında sadece inişlere izin verildiği duyuruldu.

BAKAN RESMEN AÇIKLADI

TSİ 10:25 sularında ise Reuters bir flaş gelişmeyi okuyucularına aktardı. Al Hadath TV’ye konuşan bir bakana dayandırılan haberde Beşir’in görevini bıraktığı ve bir geçiş konseyi için görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Kuzey Darfur’da Üretim ve Ekonomik Kaynaklardan Sorumlu Bakan Adil Mahcub Hüseyin Dubai merkezli Hadath TV’ye konuştu. Hüseyin, “Cumhurbaşkanı Beşir’in görevi bırakmasının ardından görevi alacak askeri bir konsey oluşturmak için görüşmeler devam ediyor” açıklamasını yaptı.

 Ä°lgili resim

19 Aralık’tan beri devam eden gösteriler sonrasında üst düzey bir yetkili Beşir’in görevini bıraktığını iddia etti.

19 Aralık 2018’den beri hayat pahalılığını protesto eden göstericiler Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in görevi bırakmasını istiyordu. Göstericiler bu hafta başkent Hartum’da gösterilere devam ederken el-Beşir istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Bu hafta başında askerler ve Hartum’da Savunma Bakanlığı dışında toplanan binlerce hükümet karşıtı protestocuyu dağıtmaya çalışan üniformalı istihbarat ve güvenlik personeli arasında çatışma yaşandı. Bu gösterilerde Salı günü altısı silahlı kuvvetler üyesi olmak üzere, 11 kişi hayatını kaybetmişti.

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