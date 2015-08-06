Sudan 101 Mısırlı balıkçıyı affetti

Sudan Devlet Başkanı Beşir'in Nisan ayından bu yana tutuklu bulunan 101 Mısırlı balıkçıyı affetttiği bildirildi.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşirin, Sudanın Kızıldenizdeki kara sularını ihlal ettikleri ve casusluk yaptıkları suçlamasıyla Nisan ayından bu yana tutuklu bulunan 101 Mısırlı balıkçıyı affetttiği bildirildi.

Sudanın resmi haber ajansının haberinde, Mısır halkının Süveyş Kanalının açılışını kutlamasından dolayı Devlet Başkanı Beşirin Mısırlı balıkçıları affettiği aktarıldı.

Sudan güvenlik güçleri, Mısırlı balıkçıları Nisan ayında ülkenin kara sularında gözaltına alarak, haklarında sınır ihlali ve casusluk suçlamasıyla dava açmıştı. Davanın duruşması geçen ay bir kaç kere ertelenmişti.