Su parkında burnuna giren 'beyin yiyen amip' öldürdü

12 Temmuz'da Kuzey Karolina eyaletinde yaşanan olayda, gölette yüzen adamın "naegleria fowlerı" adlı tek hücreli organizmaya maruz kaldığı ortaya çıktı.
Tatlı suda yaşayan canlının adamın burnundan girerek beynine ulaştığı ve ölümüne yol açtığı tespit edildi.
Beyin dokusunu tahrip eden söz konusu amip sebebiyle son 50 yılda 141 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Amerika’da serinlemek için su parkındaki gölete giren adam, "beyin yiyen" amip enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybetti. Amipin, adamın burnundan girerek beynine yerleştiği belirtildi.
12 Temmuz'da Kuzey Karolina eyaletinde yaşanan olayda, gölette yüzen adamın "naegleria fowlerı" adlı tek hücreli organizmaya maruz kaldığı ortaya çıktı.