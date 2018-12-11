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Strazburg'da silahlı saldırı: 2 ölü 11 yaralı

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Fransa'da, Strazburg kent merkezinde silah seslerinin duyulduğu, olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Fransız polisi, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Elimizdeki bulgular terör saldırısını işaret ediyor" dedi.

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Strazburg'da silahlı saldırı: 2 ölü 11 yaralı
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Fransa'da, Strazburg kent merkezinde silah seslerinin duyulduğu, olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi. 

Fransız basınında yer alan haberlerde, kentin önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

Bas-Rhin Valiliği, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını duyurdu. 

Kimliği belirlenen saldırganın kaçtığını ve her yerde arandığını açıklayan valilik, terör saldırısı ihtimali üzerinde durduklarını bildirdi.

Haberlerde, saldırganın "Fiş S" olarak bilinen ve takip edilen kişiler arasında yer aldığı, kaçmadan önce askerler tarafından yaralandığı kaydedildi.

MACRON TOPLANTISINI YARIDA KESTİ

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un olay nedeniyle Elysee Sarayı'ndaki toplantısını yarıda kestiği kaydedildi. 

Bu arada, Strazburg'da bulunan Avrupa Parlamentosu'nun güvenlik sebebiyle sıkı korumaya alındığı ifade edildi

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