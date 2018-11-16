Sterlinde Brexit etkisi

İngiltere’de kabinenin AB ile varılan Brexit anlaşmasına onay vermesi ardı ardına üç bakanın istifa etmesine neden oldu. İngiliz Sterlini sert kayıplara uğradı

İngiltere’de Bakanlar Kurulunun ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasına onay verdiğini açıklamasının ardından üç bakanın istifasının açıklamasıyla İngiliz sterlini sert değer kayıpları yaşıyor.

İstifaların ardından İngiliz sterlini ABD doları karşısında (Londra saatiyle 12:03 itibariyle) yüzde 1,40 değer kaybederek 1,2811seviyesine geriledi. Euro karşısında ise yüzde 1,39'luk değer kaybı ile 1,1323 seviyesine indi.

Sterlinin Türk lirası karşısındaki değer kaybı ise daha büyük olurken, yüzde 2,5 oranını buldu.

Önceki gün İngiltere’de Bakanlar Kurulunun ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasına onay verdiğinin açıklanmasının ardından dün sabah İngiltere'de Brexit Bakanı Dominic Raab ve Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Shailesh Vara ve son olarak İngiltere'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Esther McVey istifalarını sundu.

Piyasalarda dün

Türkiye’de dün dolar kuru yeni güne 5.46 TL seviyesinden başlarken, ilerleyen saatlerde düşüşünü sürdürerek 5.4184 TL seviyesine kadar geriledi. Dolar kuru saat 16.00 itibarıyla 5,3859 TL seviyesinde hareket ederken, Euro kuru aynı dakikalarda 6,1031 TL, sterlin de 6,9157 seviyesinde bulunuyordu.

KKTC’de resmi tatil nedeniyle sadece serbest döviz bürolarında işlem yapılırken, saat 15.00 sıralarında ABD Doları 5,48 TL’den, Avrupa Para Birimi Euro 6,18 TL’den, İngiliz Sterlini de 7,11 TL’den satılıyordu.

Küresel piyasalarda doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi pazartesi günü gördüğü 16 ayın zirvesinden gerileyerek, dün öğleden sonra yüzde 0,49 yükselişle 97,15 seviyesinde işlem görürken, Euro/dolar paritesi de 1,1325 seviyesinde bulunuyordu.

Analistler, piyasaların son dönemde Türkiye-ABD ilişkilerindeki iyileşme paralelinde Halkbank konusundaki gelişmeleri izlediğini belirtirken, diğer yandan ABD seçimleri, İran yaptırımlarına tanınan muafiyet ve ABD faiz kararlarının etkilerinin küresel piyasalarda yön belirleyici unsurlar olarak takip edildiğine işaret ediyor.

Gelişen ülke kurları

Petrol fiyatlarının yıl içi zirve seviyeden sert düşüşe geçmesi ve ayı piyasasına girmesi küresel piyasalarda satışları hızlandırırken gelişen ülke kurlarına ise pozitif yansıdı. ABD Dolar Endeksi’nin hafta içinde yıl içi zirveye yükselmesine karşın gelişen ülke kurlarındaki tepki sınırlı kaldı.

TL, Ekim ayının ardından Kasım ayında da kayıplarını silmeye devam ediyor. Hafta içinde 5,54'e yükselen USD/TRY kurundaki ataklar zayıf kaldı ve dün 5,47 üzerinde tutunamayan kur, son saatlerde düşüşünü hızlandırdı. Kur günlük bazda kur 1,50 kayıpla 5,38 seviyesine geriledi.

Gelişen ülke kurlarının çoğu dolar karşısında yükseliş yaşarken rupi, zar ve ruble %1 kazanç ile en iyi performansı gösteren para birimlerinden oldu. TL ise %1,50 kazançla en çok değer kazanan gelişen ülke parası oldu. USD/TRY kurunda 5,41 ara desteğinin kırılması ile gün içi düşüşlerin 5,37'ye doğru devam etmesi bekleniyor. Rekor sonrası en düşük 5,30'u gören kurda bu seviye kritik destek olarak izleniyor.

TCMB beklenti anketinde dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her ay yapılan Beklenti Anketi’nde, 2018 yılsonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5,99 TL iken, bu anket döneminde 5,64 TL’ye geriledi.

TCMB Beklenti Anketi aylık sonuçlarını şöyle açıkladı:

“2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5,99 TL iken, bu anket döneminde 5,64 TL’ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,53 TL ve 6,37 TL olarak gerçekleşti

2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 40,7 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 36,7 milyar ABD Doları’na geriledi. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 31,6 milyar ABD Doları ve 29,8 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.

GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,1 oldu. 2019 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.