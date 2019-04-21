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Sri Lanka'da kiliselerde ve otellerde patlamalar: 129 ölü

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Sri Lanka'da kiliseler ve otellerde yaşanan patlamalarda ilk belirlemelere göre 129 kişi öldü.

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Sri Lanka'da kiliselerde ve otellerde patlamalar: 129 ölü
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Sri Lanka'da otel ve kiliselere düzenlenen saldırılarda en az 129 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var.

Asya'nın doğusundaki ülkelerden Sri Lanka, Hrıstiyanların Paskalya Bayramı'nı kutladığı bugün kana bulandı. AFP ajansının aktardığına göre 3 kilise ve 3 lüks otele yönelik saldırılarda en az 129 kişi hayatını kaybetti, 400'e yakın kişi yaralandı.

Bomba imha ekibinden bir kaynak kiliselerden birinin başkent Colombo'daki St. Anthony's Kilisesi olduğunu aktardı. Colombo'nun kuzeyindeki Negombo'da bulunan St. Sebastian's kilisesi de içerideki tahribata dair görüntüler paylaştı.

Hedef alınan otellerin ise Shangri-La Colombo, Kingsbury Hotel ve Cinnamon Grand Colombo olduğu öğrenildi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Sri Lanka ordusunun ayrılıkçı Tamil Kaplanları örgütünün yenildiğini ilan etmesiyle iç savaşın sona erdiği 19 Mayıs 2009'dan bu yana ülkede bu denli büyük saldırılar yaşanmamıştı. Saldırıların niteliği henüz bilinmezken Sri Lanka polisinin daha önceden intihar saldırıları konusunda uyarıldığı ortaya çıktı.

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