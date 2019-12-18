Sprey sıktığı araçta sigara yakınca havaya uçtu

İngiltere’nin kuzeyindeki Halifax kasabasında, bir araba, sürücünün koku giderici sprey sıktıktan sonra sigara yakması nedeniyle alev aldı.

Arabaya ağır hasar veren, çevrede bazı ev ve işyerlerinin camlarını kıran patlamada adı açıklanmayan sürücünün hafif yaralarla kurtulduğu belirtiliyor.

West Yorkshire İtfaiyesi, Cumartesi öğleden sonra araç trafik ışıklarında beklerden meydana gelen patlamanın aşırı miktarda sprey kullanılmasından kaynaklandığını açıkladı.

Patlamanın şiddetiyle Seat Leon marka aracın ön ve arka camları havaya uçarken, tüm kaportanın eğildiği görüldü.

‘Mucize eseri, sürücü arabadan sağ çıktı’

Patlama sırasında yakınlardaki bir barda olduğunu söyleyen bir görgü tanığı, “Çok büyük bir patlamaydı. Mucize eseri, sürücü arabadan sağ çıktı” dedi.

Başka bir görgü tanığı ise “Korkunç bir patlamaydı. Arabanın camları havaya uçtu. Başımıza cam kırıkları yağdı” diye konuştu.

İtfaiye yetkilileri, spreylerin genelde risk içermediğini ancak kullanma talimatlarına uyulması gerektiğini belirtti.