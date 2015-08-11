Son sularını oğullarına verip öldüler

ABDde otomobilleri çölde bozulunca 38 derece sıcaklıkta saatlerce yürüyen çift, son sularını çocuklarına verdikten sonra ölü bulundu.

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ABDnin New Mexico Eyaletinde çölde otomobilleri ile gezinti yapan ancak otomobilleri bozulan çiftin yanlarındaki suları da bitti. Saatlerce 38 derecelik sıcakta yürüyen Fransız çift, son sularını 10 yaşındaki oğullarına verdi. Kurtarma görevlileri sonunda çifti buldu ancak David ve Ornella Steiner adlı çiftin öldükleri saptandı. Oğulları Enzo ise hastaneye kaldırıldı. Enzonun durumunun iyiye gittiği ve Fransadaki büyükannesine teslim edileceği açıklandı.

ÖLÜMCÜL BÖLGE

5 haftalık tatilleri sırasında ABDnin batı yakasını bir uçtan bir uca gezmek isteyen David ve Ornella Steiner çiftinin, White Sands (Beyaz Kumlar) olarak bilinen ulusal parkta susuzluktan ölmeleri yakınlarını üzüntüye boğdu. Polis şefi Benny House, Çocuk, babasının cesedinin yanındaydı ve nefes alıyordu. Hemen ona su verdik ve kendine gelince anne ve babasının yanlarında kalan tüm suyu ona içirdiklerini söyledi. Burada aşırı sıcakta az suyla dolaşmak çok tehlikeli dedi. Aynı bölgede 2009 yılında bir Amerikalı kadın, 2011 yılında da Japon bir turist kadın yine susuzluktan hayatlarını kaybetmişti.