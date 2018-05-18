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SON DAKİKA: Küba'nın başkenti Havana'da yolcu uçağı düştü

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Küba'nın başkenti Havana'da, Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkıştan hemen sonra düştüğü bildirildi

SON DAKİKA: Küba'nın başkenti Havana'da yolcu uçağı düştü
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Küba'nın başkenti Havana'da Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Düşen uçakta, 104 yolcu ile 9 mürettebat bulunuyordu. Küba'nın resmi gazetesi, uçaktan sadece 3 kişinin kurtulduğunu bildirdi.

Yetkililer, Havana'dan Holguin kentine gitmek üzere havalanan ve 104 yolcu ile 9 mürettebat taşıyan uçağın, Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğünü belirtti.

Küba'nın resmi gazetesi Granma, 113 kişinin bulunduğu düşen uçaktan sadece 3 kişinin kurtulduğunu, hastanede tedavi altına alınan bu kişilerin durumunun ağır olduğunu bildirdi.  

Uçağın, Cubana Havayolları tarafından Meksikalı bir şirketten kiralandığı ifade edildi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ve çok sayıda üst düzey yetkili ile birlikte olay yerine gitti.

Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor.

Küba'nın Artemisa kentinde geçen yıl bir askeri uçak düşmüş, kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti. 2010'da da Santiago-Havana seferini yapan bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 68 kişi hayatını kaybetmişti.

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