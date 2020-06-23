Somali’de Türk askeri üssüne saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, TURKSOM Askeri Eğitim Üssü önünde bombalı saldırı girişimi yaşandı. İHA, saldırganın kendisini havaya uçurduğu bilgisini paylaşırken, DHA ise güvenlik güçlerinin saldırganı etkisiz hale getirdikten sonra patlamanın gerçekleştiğini öne sürdü

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunan TURKSOM Askeri Eğitim Üssü’nde sıcak saatler yaşanıyor. Üsse saldırı girişimi olduğu yönünde haberler gelirken, İHA ve DHA bölgeden farklı bilgiler paylaştı.

DHA’nın iddiasına göre, üssün önünde bombalı saldırı gerçekleştirmek isteyen kişi güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği sırada patlama meydana geldi. Patlamada, ilk bilgilere göre, 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA’nın haberinde ise, saldırganın yeni dönemde alınacak askeri öğrencilerin arasına karıştığı ve bu sırada bombayı patlattığı öne sürüldü. Patlamadan sonra sağlık ekipleri sevk edilirken, bölge trafiğe kapatıldı.

Terör örgütü Eş-Şebab tarafından geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirilen saldırıda 2'si Türk 140 Somali vatandaşı hayatını kaybetmiş, 83 kişi de yaralanmıştı. (DHA-İHA)