banner411
banner69
Esentepe'de renkli açılış
Esentepe'de renkli açılış
31 0
Karadağ’da Lefke klasiği
Karadağ’da Lefke klasiği
128 0
 
Karting sezonu açıldı
Karting sezonu açıldı
25 0
149 0
Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
98 0
Ticaret Odası yeni oda meclisi belirlendi
Ticaret Odası yeni oda meclisi belirlendi
77 0
Gece Ebuka ile güzel
Gece Ebuka ile güzel
96 0
banner460

Somali’de Türk askeri üssüne saldırı

banner27

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, TURKSOM Askeri Eğitim Üssü önünde bombalı saldırı girişimi yaşandı. İHA, saldırganın kendisini havaya uçurduğu bilgisini paylaşırken, DHA ise güvenlik güçlerinin saldırganı etkisiz hale getirdikten sonra patlamanın gerçekleştiğini öne sürdü

Somali’de Türk askeri üssüne saldırı

 

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunan TURKSOM Askeri Eğitim Üssü’nde sıcak saatler yaşanıyor. Üsse saldırı girişimi olduğu yönünde haberler gelirken, İHA ve DHA bölgeden farklı bilgiler paylaştı.

DHA’nın iddiasına göre, üssün önünde bombalı saldırı gerçekleştirmek isteyen kişi güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği sırada patlama meydana geldi. Patlamada, ilk bilgilere göre, 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA’nın haberinde ise, saldırganın yeni dönemde alınacak askeri öğrencilerin arasına karıştığı ve bu sırada bombayı patlattığı öne sürüldü. Patlamadan sonra sağlık ekipleri sevk edilirken, bölge trafiğe kapatıldı.

Terör örgütü Eş-Şebab tarafından geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirilen saldırıda 2'si Türk 140 Somali vatandaşı hayatını kaybetmiş, 83 kişi de yaralanmıştı. (DHA-İHA)

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.