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Solberg, Norveçlilerden daha fazla çocuk yapmasını istedi

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Norveç Başbakanı Erna Solberg, Norveçli kadınların ortama 1.6 çocuk yaptığını belirterek, sayının artmaması durumunda refah sisteminin tehlikeye gireceğini açıkladı.

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Solberg, Norveçlilerden daha fazla çocuk yapmasını istedi
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Norveç Başbakanı Erna Solberg, Norveçlilere 2 çocuk yapması çağrısında bulundu. Yeni yıl konuşmasını gerçekleştiren Norveç Başbakanı Erna Solberg, konuşmasının büyük bir bölümünü Norveç refah sistemine ve sistemin ayakta kalması için gerekli olan nüfus artışına ayırdı. Norveçli kadınların ortalama 1.6 çocuk doğurduğuna işaret eden Başbakan Solberg, Norveç refah sisteminin sürdürülebilirliği için çocuk sayısının yeterli olmadığını vurgulayarak, Norveçlilerden en az 2 çocuk yapmalarını istedi.

Solberg, şimdiki sistemin 10 yıl daha sorunsuz bir şekilde ayakta kalacağını, vergi ödeyen nüfusun artmaması durumunda ise Norveç refah sisteminde sorunların baş göstermeye başlayacağını bildirdi. 2004 yılından bu yana muhafazakâr ve liberal muhafazakâr görüşlü Höyre Partisi başkanlığını yürüten ve 2013 ve 2017 yıllarındaki seçimlerden zaferle ayrılarak Norveç başbakanlığına seçilen 58 yaşındaki Erna Solberg iki çocuk annesi.

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