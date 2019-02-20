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Siyah kar panik yarattı

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Madenciliğin tek geçim kaynağı olduğu Sibirya'nın Kemerova kentinde, siyah kar yağdı.

Siyah kar panik yarattı
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Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Kemerova kentinde siyah kar yağdı.

Kentte büyük panik yaşanırken, bölge sakinleri karda oynayan çocukların zehirlenmesinden endişe duyuyor.

Yetkililer siyah yağan karı, bölgedeki kömür işleme tesislerine bağladılar.


 

 

Bölgedeki tesislerden birinin yöneticisi, Sibirya Times’ yaptığı açıklamada, işlenen kömürün tozunun dışarı sızmasını önlemek için kullanılan bir kalkanın kırıldığını ve sızan kurum nedeniylesiyah kar yağışının gerçekleştiğini söyledi.

Bölgedeki tek geçim kaynağı madencilik ve basında, çevre kirliliğinin tehlikeli seviyelere ulaştığı haberleri yapılıyor.

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