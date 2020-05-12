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Sınır Tanımayan Doktorlar’a silahlı saldırı

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Corona virüsü salgınıyla mücadele eden doktorlar Afganistan'da silahlı saldırıya uğradı.

Sınır Tanımayan Doktorlar’a silahlı saldırı

 

 Ünlü sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de çalıştığı sağlık kuruluşuna silahlı saldırı düzenlendi. Reuters'a konuşan kaynaklar, "Bina kuşatıldı ve teröristlerle çatışma devam ediyor" açıklamasını yaptı.

 

Afganistan’ın başkenti Kabil’in batısındaki bir tıp merkezinde çalışmalarına devam eden Sınır Tanımayan Doktorlar üyelerine silahlı saldırı düzenlendi. Reuters’a konuşan bazı kaynaklar, “Sınır Tanımayan Doktorlar’a ait bir hastane saldırı altında. Güvenlik güçleri saldırıyı engellemeye çalışıyor, Sağlık Bakanı Yardımcısı da olay yerinde” açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı, hastaneye bir saldırı düzenlendiğini doğruladı. Saldırı  ile ilgili ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bir açıklama yapılmazken, terör saldırısını kimin üstlendiği de henüz bilinmiyor. 

Afganistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada yaşanan saldırıda en az 8 insanın yaşamını yitirdiği belirtildi.

 

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