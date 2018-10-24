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'Şimdi para yok akşam gelin' sözünü dinleyen şaşkın soyguncular tutuklandı

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Belçika'da gerçekleşen ilginç soygun girişiminde 'akşam daha çok para olunca gelin' diyen dükkan sahibini dinleyen soyguncular tutuklandı.

'Şimdi para yok akşam gelin' sözünü dinleyen şaşkın soyguncular tutuklandı
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Belçika'da bir elektronik sigara dükkanını soymaya çalışan 6 soyguncu ilginç bir hikayenin kahramanları oldu. Erken saatlerde dükkana giren hırsızlar dükkan sahibiyle bir süre sohbet ettikten sonra ayrıldı. 

Hırsızlara 'kasada fazla para olmadığını ama gün sonunda para olunca gelebileceklerini' söyleyen dükkan sahibi polise haber verdi. Dükkan sahibinin sözünü dinleyip akşam yeniden gelen soyguncular kendilerini bekleyen polislerle karşılaştı.

Biri 18 yaşından küçük altı acemi soyguncu polis tarafından gözaltına alındı.

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