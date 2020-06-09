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Sıkılan çalışana 382 bin TL tazminat

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Fransa'da çalıştığı parfüm üreticisinde kendisine çok az iş verildiği için sıkılan ve bunalıma giren bir çalışan, açtığı davada 382 bin TL tazminat almaya hak kazandı.

Sıkılan çalışana 382 bin TL tazminat

 

 Dünyanın pek çok yerinde uzun çalışma saatleri ve mesai ücretlerini alamamakla ilgili sorunlar yaygın olarak yaşanırken, Fransa’da sıra dışı bir dava sonuçlandı.

48 yaşındaki Frédéric Desnard, lüks parfüm üreticisi Interparfums şirketinde çalışıyordu. Kendisine neredeyse hiç iş verilmeyen Desnard, yaşadığı can sıkıntısı nedeniyle bunalıma girdi. Desnard, “İşe 9’da ya da 10’da gitsem bile kimse umursamıyordu. Birkaç parça kağıt aldıktan sonra gün boyunca yapacak başka hiçbir işim olmuyordu” ifadelerini kullandı.

‘SÜREKLİ İNTİHARDAN BAHSEDİYORDU’

Yaşadığı süreci ‘günlük aşağılanma’ olarak niteleyen Desnard, ruhsal çöküntü nedeniyle 7 ay boyunca işe gidemedi ve ardından kovuldu. Desnard konuyu mahkemeye taşırken, davada ifade veren eski iş arkadaşlarından biri, “Desnard hiçbir şey yapmamaktan bıkmıştı. Bu durum onu depresyona sokmuş ve sürekli intihar etmekten bahsediyordu” dedi.

‘PSİKOLOJİK TACİZ UYGULAMAK’

Davada Desnard’ın haklı bulan mahkeme, çalışanına iş vermeyen şirketin psikolojik taciz uyguladığını ve bu nedenle 50 bin euro (382 bin TL) tazminat ödemesine hükmetti. Kendi yaşadıklarının emsal olacağını söyleyen Desnard, “Bu karar içinde bulundukları durumu tarif edemeyen insanlar için bir yol açacak” diye konuştu.

The Times’ın haberine göre Fransa’da çalışanların yüzde 30’u iş yerinde sıkılmaktan muzdarip. Maaşlarını alan ancak çok az iş verilen çalışanların bu şekilde istifa etmeye zorlandığı belirtiliyor.

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