Şii camisine intihar saldırısı: 8 ölü

Yemenin başkenti Sanada bomba yüklü bir araçla yapılan intihar saldırısında 8 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Sananın Nukum bölgesinde Şii camisi olarak bilinen el-Feid mescidi önünde bomba yüklü...

Yemenin başkenti Sanada bomba yüklü bir araçla yapılan intihar saldırısında 8 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sananın Nukum bölgesinde Şii camisi olarak bilinen el-Feid mescidi önünde bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi.

Haberin Videosu Yemen´de intihar saldırısıstartFlvPlayer_PostaV2(divFlvPlayer33706,33706,201507,33706-339851.jpg,1, 0,Yemende intihar saldırısı);

Patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DAEŞin Yemen kanadının üstlendiği belirtildi.

DAEŞ, saldırıyı Sana vilayeti adlı kullanıcı adıyla sosyal paylaşım sitesi Twitterdan yaptığı açıklamayla üstlendi.

Mesajda Müslümanların intikamı bugün Sana vilayetindeki operasyonumuzla alındı, patlamada Şii Husilerin kontrolündeki cami imha edildi açıklaması yapıldı.

AA muhabirinin, görgü tanıklarından elde ettiği bilgiye göre patlamanın ikindi namazı vaktinde gerçekleştiği ve patlamanın şiddetiyle bölgede büyük bir paniğin yaşandığı öğrenildi. DAEŞ daha önce de Sanada camilere yönelik bir çok intihar saldırısını üstlenerek, Husilere savaş açtığını ilan etmişti.