“Şifacı kedi” 320 bin dolara satılacak

Rusya’da doğaüstü güçleri olan “şifacı kedi” 320 bin dolara satışa çıkarıldı

Rusya'nın Novorossiysk şehrinde bir kişi, kedisinin hayatla ilgili sorunları çözmesine yardımcı olduğu, tavsiyeler verdiği ve şifacı olduğunu ileri sürdü. Kişi bahsi geçen kediye 20 milyon ruble (320 bin dolar) fiyat biçti

eorgiy isimli bir adam, internet üzerinden doğaüstü güçleri olduğunu iddia ettiği kedisini satışa sundu.

İki yıl önce Sibirya’da yerel bir şifacının mezarında karşısına çıkan bu kedi, eve dönerken peşinden gitmiş. Georgiy de bunun bir işaret olduğunu düşünerek kediyi sahiplenmiş. O günden itibaren hayatı iyi yönde değişime uğrayan Georgiy’nin sağlığında da ciddi bir düzelme olmuş.

Georgiy, “Bir şüpheye düştüğümde mutlaka bir rüya görüyorum. Her şey açığa kavuşuyor ve ne yapmam gerektiği bana söyleniyor” dedi. Georgiy kediyi satma nedenini ise, “kedi rüyamda bana kendisini satıp kazandığım parayı hayır için, benden daha fazla ihtiyacı olan birine vermemi söyledi” şeklinde açıkladı.

Rus basınına göre ise şifacı kedinin sahibi, bu fiyatı dikkat çekmek için koydu.