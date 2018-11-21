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Sıcak hava balonları patladı festival alanı mahşer yerine döndü

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Myanmmar'da Tazaungdaing Işık Festivali'nde gökyüzüne salınan sıcak hava balonunun patlamasıyla festivalde bulunanlar bir anda dehşeti yaşadı.

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Sıcak hava balonları patladı festival alanı mahşer yerine döndü
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Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 14 Kasım günü düzenlenen Tazaungdaing Işık Festivali kapsamında sıcak hava balonları gökyüzüne yükseltildi. İçi havai fişeklerle dolu balonlar gökyüzüne yükselmeye başladıktan bir süre sonra aniden patlamaya başladı. Ateşler saçarak yere düşen balonlar festival alanınını mahşer yerine çevirdi.Patlamalar sebebiyle en az 9 kişi yaralandı.

Aynı festivalde benzer kazaların geçtiğimiz yıllarda da yaşandığı belirtildi.Tazaungdaing Işık Festivali Myanmar'da yağmurlu sezonun sona ermesini kutlamak için düzenleniyor. Fesitval kapsamında çok sayıda kişi ülkeye akın ediyor.

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