Sibirya'da Rusya ve Çin'den savaş oyunu

Sovyetler Birliği döneminde 1981 yılında yapılan "Zapad-81" tatbikatından sonra Rusya'nın gerçekleştirdiği en büyük tatbikat "Vostok-2018"de 297 bin asker, 1000 hava aracı, 36.000 tank ve askeri araç, 80 gemi ve deniz aracı yer alıyor.

Sibirya'nın doğusunda düzenlenen Rusya'nın en büyük askeri tatbikatını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'la birlikte izledi.

Batı ülkeleri ve NATO'nun "Vostok-2018"le ilgili eleştirilerine cevap veren Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya barışçıl bir ülke, bizim saldırgan bir planımız yok ve olmayacak" dedi.

Rus ordusunun ulusal egemenliğini korumaya kararlı olduğunu vurgulayan Putin, kendi güvenliğimizle birlikte, müttefiklerimizi de korumaya kararlıyız açıklaması yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tatbikatı komuta merkezinde dürbünle takip etti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, Çin ile düzenli şekilde askeri tatbikat yapmak için anlaştıklarını söyledi.

TASS haber ajansına göre Şoygu, Çinli mevkidaşı Wei Fenghe ile Vostok-2018 askeri tatbikatının yapıldığı Tsugol poligonunda buluştu.

Şoygu, "Vostok-2018" askeri tatbikatı dahilinde Rus-Çin askeri işbirliğine dikkati çekerek, “Bu şekilde düzenli olarak askeri tatbikat yapma hususunda anlaştık” dedi.



Çin Savunma Bakanı Fenghe de, iki ülkenin askeri işbirliğinin hem süratli hem de stratejik olduğunu ifade etti.

Rusya, Çin'i de yanına alarak İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük askeri tatbikatı "Vostok-2018"a pazartesi başladı.