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Şeytan virajında kaza: 48 ölü

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Peru'nun başkenti Lima yakınlarında "şeytan virajı" olarak bilinen bölgede yolcu otobüsü, traktör römorkuyla çarpıştı. Kaza sonrası otobüs 100 metreden uçuruma yuvarlandı. 48 yolcu yaşamını yitirdi, 6 yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Üç kişi ise kayıp.

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Şeytan virajında kaza: 48 ölü
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Peru'da Huacho kentinden Lima'ya doğru giden ve 57 yolcusu bulunan otobüs, bir traktör römorkuyla çarpıştıktan sonra yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştü.

 

Uçurumun dibindeki Pasifik Okyanusu sahiline kadar yuvarlanan otobüsteki yolculardan 48'i yaşamını yitirdi.

 

Gönüllü itfaiye biriminden Claudia Espinoza, sahile doğrudan yol bulunmadığı için arama kurtarma çalışmalarının zorlaştığını belirtti.

 

Espinoza, polis ve itfaiye çalışanlarının 6 yaralıyı helikopterlerle yakınlardaki hastanelere kaldırdığını, 3 yolcunun kayıp olduğunu bildirdi.

 

Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, yaptığı açıklamada, kazada çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

 

 

 

 

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