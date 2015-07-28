Seyfulislam Kaddafiye idam cezası

Libya mahkemesi, Kaddafi döneminde görev yapan toplam 37 yetkili hakkında son kararını açıkladı. Muammer Kaddafinin oğlu Seyfulislam Kaddafi ile eski istihbarat şefi Abdullah es-Senusi ve eski Başbakan el-Bağdadi el-Mahmudi...

Libya mahkemesi, Kaddafi döneminde görev yapan toplam 37 yetkili hakkında son kararını açıkladı. Muammer Kaddafinin oğlu Seyfulislam Kaddafi ile eski istihbarat şefi Abdullah es-Senusi ve eski Başbakan el-Bağdadi el-Mahmudi hakkında idam kararı çıktı. Mahkeme dört sanığa beraat, diğer sanıklara da para cezası ya da farklı yıllarda değişen hapis cezaları verdi. Beraat eden dört sanığın arasında Kaddafi döneminin Dışişleri Bakanı Abdulti Ubeydi de bulunuyor.



Mahkeme salonuna güvenlik gerekçesiyle getirilmeyen Seyfulislam Kaddafi, gıyabında silahla vurulmak suretiyle idam cezasına çarptırıldı.



Başsavcılık sanıkların özel durumundan dolayı normal prosedürlere göre temyize gidemeyeceklerini ancak yine de hükümlerde herhangi bir usulsüzlük olup olmadığını kontrol etmek için son kararın yüksek mahkemeye bırakıldığını açıkladı.



Seyfulislam Kaddafinin de aralarında bulunduğu 37 sanık, 17 Şubat 2011de başlayan halk ayaklanmasında gösterileri şiddet kullanarak bastırmak ve göstericileri öldürmek suçlamasının yanı sıra işlenen katliamlara katkı sağlamak, köy ve şehirleri kuşatma altına almak ve kamu mallarını zarara uğratmakla suçlanıyordu.



Seyfulislam Kaddafi, 2011 yılında Trablus yönetimine bağlı olmayan Zintanda tutuklanmıştı. Babası Muammer Kaddafi ise aynı yıl öldürülmüştü.



Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Seyfulislam Kaddafinin kendisine teslim edilmesini talep etmişti. Ancak Libya bunu reddetmişti.







