Sevginin gücü kanseri yendi

ABD'de yaşayan Rob Mooberry ve Amanda, Las Vegas’taki Cosmopolitan Otel’de çalışırken tanıştılar. Amanda kokteylleri hazırlıyor Rob da barla ilgileniyordu. Tanışır tanışmaz birbirlerinden etkilendiler.

Bir süre flört ettikten sonra ilişkiye ilk adımlarını attılar. Bob bir süre sonra kötü hissetmeye başladı. Sık sık karnı ağrıyordu. Amanda ile tanıştıktan bir yıl sonra 30 kilo verdi.

Newsner'in aktardığı habere göre, çift birçok doktoru ziyaret etti ancak hiçbiri sorunun nedenini bulamadı. Sonunda bir cerrah, operasyon ile gerçeği öğrendi. Çünkü hiçbir sağlıklı insan durup dururken yılda 30 kilo veremezdi. Operasyondan sonra çift acılı haberi aldı.

Rob’a kolon kanseri teşhisi koyuldu. Cerrah operasyon esnasında yumruk büyüklüğünde bir tümör çıkardı. Maalesef haberler giderek kötüleşiyordu. Kanser bağırsakları, lenf boğumu ve idrar torbasına yayılmıştı. Doktorlar, Rob’un sadece birkaç haftası kaldığını söylediler.

Amanda, “Bir gece hastanede yatağının başında otururken Rob bana dönüp ‘Evlenmek istiyorum’ dedi. Hemen ağlamaya başladım. Ben de evlenmek istiyordum!” dedi. Rob ve Amanda, Rob ışın terapisine başlamadan birkaç gün önce evlendiler. Düğünün ardından da Rob’un tedavisi devam etti. Hiçbir gelişme olmaması ikisini de üzdü.

Işın tedavisi ve kemoterapiden umudunu kesen çift, tedaviyi bırakarak Rob’un vücudundaki toksinlerden kendi kendine arınmasının daha mantıklı olduğunu düşündüler. Alternatif tıp onlar için umut vericiydi. Amanda, “Beslenme tarzımızı değiştirdik. Daha önce hiç yemediğimiz bitkileri tüketmeye başladık” dedi. Doktorlar aldıkları kararı sorgulamaya başladılar. Alternatif yöntemlerle kanserin yenildiği görülmemişti.

Mucizevi bir şekilde üç hafta sonra Rob kontrollere gittiğinde vücudundaki kanserli hücrelerin %80’nin kaybolduğu görüldü.

2014 yılının aralık ayında ise Rob kanseri tamamen yendi. Rob’un serüveni internette hızla yayıldı. Yaptıkları diyetin kanseri yendiği düşünülmeye başlandı. Rob insanlara yanlış bilgi vermek istemese de vegan diyetinin kanseri yeneceğini düşünüyor. Herkesin onun yaptığından ilham almasını ve daha sağlıklı beslenmelerini istiyor.

Rob sağlığına kavuşunca çift çocuk sahibi olmaya karar verdi. Işın tedavisinden dolayı çiftin doğal yollarla çocuk sahibi olması imkansızdı. Onlar da tüp bebek yöntemine başvurdular.

Amanda ilk hamileliğinde düşük yaptı. İkinci hamileliğinde ise ikizleri oldu ve 2016 yılında ikizlerini dünyaya getirdi.

Amanda, “Sadece birkaç yıl içinde hayatımızın bu yönde değişmesi gerçekten inanılmaz” dedi.

Rob’un kanserden nasıl kurtulduğu hala kesin değil. Kesin olan tek şey ise sevginin en güçlü tedavi yöntemi olduğu.