Seul Belediye Başkanı ortadan kayboldu

Seul polisi yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Park’ın yerel saatle 17.17’de kaybolduğunun bildirilmesinin ardından yerinin tespit edilebilmesi için çalışma başlatıldığını duyurdu.
Park Won-soon’un kızının, “Telefonu şu anda kapalı. 4-5 saat önce evden ayrıldı” ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Yetkililer, Park Won-soon’un saat 16.40’ta yapılacak olan programlarından birinin “kaçınılmaz koşullar” nedeniyle iptal edildiğini dile getirdi.
2011’DEN BERİ GÖREVDE
İHA’nın aktardığı habere göre Park Won-soon’un cep telefonu sinyaline en son Seongbuk’un Gilsangsa Tapınağı yakınında erişildiği ifade edildi.
Park Won-soon, 2011’den beri Seul Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor.