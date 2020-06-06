Servetinin en az yüzde 80’ini bağışlayacak

ABD'nin en zengin insanlarından olan Home Depot'un kurucusu Bernie Marcus servetinin en az yüzde 80'ini bağışlayacağını açıkladı. Marcus ölümünün ardından toplamda 6 milyar dolara yakın (40 milyar TL) bir parayı bağışlamış olacak

ABD'nin en zengin insanlarından Home Depot yapı marketinin kurucularından Bernie Marcus (91) Atlanta Journal Constitution gazetesine verdiği röportajda 5.9 milyar dolarlık servetinin yüzde 80'i ila 90'ı arasını öldükten sonra bağışlayacağını açıkladı.

Marcus servetinin büyük bir bölümünü tıbbi araştırmalar, otizmli çocukların bakımı ve gazilerin bakımı için bağışlayacak. Marcus ABD Başkanı Donald Trump'ın da en büyük destekçilerinden biri. 2018 yılında serveti 10 milyar dolar seviyesinde olan iş insanı 2010 yılında servetinin 2 milyar dolarını bağışlamıştı.

Bernie Marcus tam olarak ne kadar bağışta bulunacağını açıklamazken önceden bağışladığı 2 milyar dolar ile birlikte toplamda 6 milyar dolarlık bir parayı hayatının sonunda bağışlamış olacak.

TRUMP’A 7 MİLYON DOLAR VERMİŞTİ

Bernie Marcus 2016 yılındaki başkanlık kampanyasında Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden biriydi. Marcus Trump kampanyasına 7 milyon dolar bağışlamıştı.

1978 YILINDA KURULDU

1929 yılında doğan Bernie Marcus 1978 yılında kurulan Home Depot’nun kurucularından biri. 2002 yılına kadar aktif iş yaşamı olan Marcus daha sonra emekli olmuştu.

BILL VE MELINDA GATES 101 MİLYAR DOLAR BAĞIŞLADI

Dünya üzerinde bugüne kadar en fazla bağışta bulunan kişiler Bill ve Melinda Gates çifti oldu. Ağırlıklı olarak Microsoft’un kurucularından Bill Gates’in servetinden oluşan ikilinin toplam servetinden 101 milyar dolarlık bir miktar bağışlandı.

Bill ve Melinda Gates çifti.

Onları 87,4 milyar dolar ile Warren Buffett ve 62,5 milyar dolar ile Larry Ellison izledi. Bu isimler servetlerini Giving Pledge (Verme sözü) isimli bağış kampanyası aracılığı ile bağışladılar. Söz konusu kampanyaya Türkiye’den de bir isim katıldı. Chobani yoğurtlarının kurcusu Hamdi Ulukaya da kampanya kapsamında 1,6 milyar dolar bağışlamıştı.