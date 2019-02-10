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Servet çöplükte bulundu

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İsveç'te 6 ay önce müzeden çalınan kraliyet tacı ve mücevherleri başkent Stockholm’ün kenar mahallerinden birinin çöplüğünde bulundu

Servet çöplükte bulundu
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İsveç'te 6 ay önce müzeden çalınan kraliyet tacı ve mücevherleri bulundu. StockholmEmniyet Müdürlüğü kayıp tacın şehrin kenar mahallerinden birinin çöplüğünde bulunduğunu açıkladı. Ancak Emniyet yetkilileri, mücevherlerin incelendiğini, sahte olup olmadıklarının araştırılacağının altını çizdi. Stockholm savcılığından yapılan açıklamada ise, hırsızlık olayından hemen sonra yakalanan 22 yaşındaki şüphelinin tutukluluğunun sürdüğünü ve diğer hırsızlarında yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi. 

6.5 MİLYON EURO DEĞERİNDE 

Stockholm'e 120 kilometre uzaklıktaki Strangas Katedrali'nin müzesindeki taç ve değerli eşyalar, ağustos ayının başında çalınmıştı. Yaklaşık 6,5 milyon euro değerindeki eşyaların, 17. yüzyılda İsveç Kralı 4. Karl'ın eşi Kraliçe Kristina'ya ait olduğu biliniyor. 

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