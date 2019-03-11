Selfie çekmek isterken canından oluyordu

Jaguarla selfie çekmek için çiti atladı, parçalara ayrıldı

ABD'nin Arizona eyaletinde bir kadın, gittiği hayvanat bahçesinde bir jaguarla selfie çektirmek isteyince hastanelik oldu. Siyah jaguarla fotoğraf çektirmek için çitleri atlayan kadın hayvanın saldırısına uğradı. Çığlık ve feryatlar sonrasında olay yerine gelen ekipler kadını güçlükle çıkarabildi.

Selfie tutkusu, bir kadının ölümüne sebep oluyordu… ABD’nin Arizona kentindeki Phoenix yakınlarında bulunan Wildlife World Zoo isimli hayvanat bahçesinde bir kadın özel bölmede yer alan siyah jaguarı yakından görmek ve selfie çekmek için çiti atladı.

Fakat uzaktan uysal görünen hayvanın doğal ortamında tam bir yırtıcı olduğunu hesaba katmayan kadın bir anda saldırıya uğradı. İsmi açıklanmayan kadının feryat ve yardım çığlıkları sonrasında diğer ziyaretçiler ve çalışanlar devreye girdi. Görevliler genç kadını güçlükle çitlerin arkasına alırken, genç kadının vücudunda ciddi kesikler olduğu görüldü.

Hayvanat bahçesi yönetimi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bazı bölgelerinde dokuların ve yağların dışarı çıktığı görülürken, genç kadın hastaneye kaldırıldı. Hayvanat bahçesi yönetimi konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yönetim, “Bugün kapanmadan kısa bir süre önce bir olay yaşandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre bir ziyaretçi, dişi jaguarlarımızdan birinin fotoğrafını daha yakından çekmek için çitleri atladı. Daha sonra yaralandı. Sağlık ekipleri müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlattık” dedi.